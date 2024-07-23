«Росатом» увеличил затраты на охрану окружающей среды до 29 миллиардов рублей в 2023 году

Затраты госкорпорации «Росатома» и ее организаций на охрану окружающей среды в 2023 году составили 29 млрд рублей. Этот показатель на 18% вырос по сравнению с 2022 годом, следует из отчета, опубликованного российской госкорпорацией на официальном сайте.

Уточняется, что госкорпорация инвестировала в основной капитал природоохранного назначения 6,5 млрд рублей. В 2022 году этот показатель составил почти 5 млрд рублей.

Из инвестированных средств 62,6% было потрачено на охрану и рациональное использование водных ресурсов (годом ранее — 81,8%), а также 23,4% ушло на охрану атмосферного воздуха (годом ранее — 14,7%).

Также стало известно, что доля выбросов загрязняющих веществ «Росатома» составила 0,2% в 2023 году. Долю образования отходов производства и потребления в общем объеме по России удалось сохранить на уровне 0,4%.

В госкорпорации отметили, что в электроэнергетическом дивизионе «Росатома» в настоящий момент совершенствуются технологии в области повышения КПД сжигания топлива на используемых установках.

Расходы на охрану окружающей среды электроэнергетического дивизиона увеличились на 27 % по сравнению с 2022 годом и составили 6,2 млрд рублей.

В рамках топливного дивизиона «Росатома» в 2023 году потребление электроэнергии снижено на 3,9 %, а тепловой энергии — на 11,7 %.

Машиностроительный дивизион «Росатома» также снизил выбросы загрязняющих веществ, парниковых газов и увеличил экономию энергоресурсов, добавили в госкорпорации.

Так, выбросы парниковых газов снизились на 15,8 тыс. тонн СО2‑эквивалента, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу — на 2,6 тонн. Объем сточных вод сократился на 44,6 тыс. кубометров.

Расходы на охрану окружающей среды машиностроительного дивизиона увеличились в 2023 году на 59% по сравнению с предыдущим годом и составили 486 млн рублей.