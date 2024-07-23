В Wildberries оценили слова Кадырова о «рейдерском захвате» компании

В пресс-службе Wildberries подтвердили «Газете.Ru», что Татьяна Бакальчук разводится с Владиславом — сооснователем маркетплейса. До этого Владислав Бакальчук и Рамзан Кадыров заявили о рейдерском захвате компании после объединения с оператором наружной рекламы Russ Outdoor.

«Компания Wildberries и Russ продолжает работу в стабильном режиме для обеспечения наших клиентов товарами и услугами, все обязательства исполняются в полном объеме. Уверены, что детали бракоразводного процесса и эмоциональные подробности не представляют интереса для деловых изданий», — заявили в пресс-службе WB.

До этого Владислав Бакальчук рассказал главе Чечни Рамзану Кадырову, что его жена «связалась с компанией Russ Outdoor» и ушла из дома. Кадыров заявил, что за «рейдерским захватом» стоят братья Леван и Роберт Мирзоян, а также «несколько известных кавказцев», и назвал их «чертями». Глава Чечни добавил, что поручил разобраться в этом деле депутату Госдумы Адаму Делимханову.

«Моя жена ушла из дома и связалась с неизвестной компанией, которая под предлогом объединения захватывает бизнес и выводит активы. Эта компания в сто раз меньше, но в совместном предприятии имеет равные доли», — говорит бизнесмен на видео, где он сидит рядом с Кадыровым.

Сама Татьяна Бакальчук заявила, что это «не рейдерский захват, а развод». По ее словам, объединение маркетплейса с Russ Outdoor изначально было согласовано с супругом.

Ранее сообщалось, что Wildberries и группа компаний Russ объединяются для создания цифровой платформы.