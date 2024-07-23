Bosch объявила о крупнейшей в своей истории сделке

Технологическая компания Robert Bosch GmbH провела крупнейшую в своей истории сделку на $8 млрд, купив ирландскую Johnson Controls International и японскую Hitachi бизнес в сфере выпуска систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз компании.

Согласно деталям сделки, Bosch покупает операции Johnson Controls в сфере кондиционирования воздуха, а кроме того — 100% СП по выпуску кондиционеров ирландской компании с Hitachi. Японская компания имела 40% доли в делах Johnson Controls International.

В пресс-релизе Bosch утверждается, что активы принесли выручку около €4 млрд в 2023 году своим владельцам.

В отдельном пресс-релизе Johnson Controls заявила, что получит от этой сделки $6,7 млрд.

До этого суд взыскал с Volkswagen 16,9 млрд рублей.

Несмотря на это решение, по мнению опрошенных «Газетой.Ru» экспертов, получить с ответчика эти деньги у российского предприятия может не получиться.

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