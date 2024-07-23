Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Bosch объявила о крупнейшей в своей истории сделке

Bosch провела крупнейшую в своей истории сделку на $8 млрд

close
100%
Global Look Press

Технологическая компания Robert Bosch GmbH провела крупнейшую в своей истории сделку на $8 млрд, купив ирландскую Johnson Controls International и японскую Hitachi бизнес в сфере выпуска систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз компании.

Согласно деталям сделки, Bosch покупает операции Johnson Controls в сфере кондиционирования воздуха, а кроме того — 100% СП по выпуску кондиционеров ирландской компании с Hitachi. Японская компания имела 40% доли в делах Johnson Controls International.

В пресс-релизе Bosch утверждается, что активы принесли выручку около €4 млрд в 2023 году своим владельцам.

В отдельном пресс-релизе Johnson Controls заявила, что получит от этой сделки $6,7 млрд.

До этого суд взыскал с Volkswagen 16,9 млрд рублей.

Несмотря на это решение, по мнению опрошенных «Газетой.Ru» экспертов, получить с ответчика эти деньги у российского предприятия может не получиться.

Ранее автор «Богатый папа, бедный папа» назвал выгодные инвестиции в 2024 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами