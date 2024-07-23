Татьяна Бакальчук опровергла сообщение о «рейдерском захвате» Wildberries

Соосновательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук назвала ситуацию с изменением структуры компании последствием развода со своим мужем Владиславом. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

«Это не рейдерский захват. Это развод. С самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании», — написала Бакальчук, приложив в качестве доказательства фотографию с Владиславом, находящимся на презентации.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров, который около 10 лет знаком с Владиславом Бакальчуком, заявил, что последний приехал к нему просить помощи и рассказал, что некие «рейдеры» из компании по размещению наружной рекламы Russ Outdoor ограждают его супругу от мужа и семерых детей.

Кадыров отметил, что не может оставаться в стороне «от крупной по масштабам страны махинации», и поручил заняться этим вопросом депутату Адаму Делимханову.

Ранее сообщалось, что некоторые товары могут исчезнуть с маркетплейсов из-за правил в ЕАЭС.