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Россиянам рассказали, как накопить на образование ребенку

Минфин РФ: детский счет в ПДС позволит комфортно накопить более ₽2 млн на учебу

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Depositphotos

Россияне смогут накопить более 2 млн рублей на образование ребенка, если вскоре после его рождения откроют детский счет в программе долгосрочных сбережений (ПДС) с ежемесячным взносом в 3 тыс. рублей. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Минфин РФ.

«Если человек заключит договор ПДС в пользу ребенка и будет ежемесячно вносить на этот счет по 3 тыс. рублей, то к 15-летию ребенка на счету скопится 1,9 млн. рублей. При этом объем вложений родителей составит всего 540 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.

Остальная сумма сформируется за счет софинансирования государства и дохода от вложений профессиональными управляющими из негосударственных пенсионных фондов, пояснили в Минфине.

До этого сообщалось, что со следующего года россияне смогут возвращать до 88 тыс. рублей со взносов по ПДС.

Ранее стало известно, сколько работодателей в России готовы софинансировать пенсию сотрудников.

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