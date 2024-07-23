В кабмине рассказали о поставках нефти по трубопроводу «Дружба»

Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак заявил, что поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» продолжаются, идет работа над тем, чтобы партнеры России продолжили ее получать. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Новака, российская сторона заинтересована в продолжении поставок нефти по «Дружбе» учитывая, что Венгрия, Словакия и Чехия не отказывались от получаемых объемов.

До этого глава Министерства иностранных дел Словакии Юрай Бланар подтвердил, что республика обратилась в Еврокомиссию из-за остановки Украиной транзита нефти из Российской Федерации.

О том, что транзит нефти «Лукойла» через Украину был прекращен, в Венгрии сообщили 17 июля. На следующий день об этом заявила компания Transpetrol — оператор словацкого участка нефтепровода «Дружба».

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в свою очередь заявил, что прекращение поставок нефти из России через Украину неприемлемо.

Также пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не думают, что у России есть возможность вступать в контакт с Украиной в вопросе разблокировки транзита нефти по трубопроводу «Дружба».

Ранее в Крыму обвинили Киев в шантаже Венгрии.