Россия занимает большую часть рынка Китая по поставкам сельхозпродукции

Председатель российской части российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития Борис Титов заявил, что сельскохозяйственные производители РФ могут полностью потеснить с китайского рынка поставщиков агропродукции из США и Австралии. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, подобное может произойти, потому что Россия выходит на передовые позиции в мире в области сельского хозяйства.

Титов отметил, что российские производители занимают большую часть китайского рынка, а также помогают КНР обеспечить продовольственную безопасность. Он считает, что экономики РФ и Китая взаимодополняют друг друга.

До этого заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила, что в 2023 году Россия экспортировала продукцию агропромышленного комплекса (АПК) на $43,5 млрд.

Попытка реализовать рекордные запасы уже привела к увеличению доли экспорта. По оценкам экспертов, для разгрузки внутреннего рынка до конца сезона нужно экспортировать 19-19,5 млн тонн пшеницы — примерно на 1 млн тонн больше, чем год назад. Таким образом, нынешние темпы вывоза зерна вряд ли решат проблему его перепроизводства в России.

Ранее в Россия снизили пошлину на экспорт зерновых.