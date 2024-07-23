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Россия занимает большую часть рынка Китая по поставкам сельхозпродукции

Титов: РФ может заменить поставки сельхозпродукции из США и Австралии в Китай

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Thomas Peter/Pool/Reuters

Председатель российской части российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития Борис Титов заявил, что сельскохозяйственные производители РФ могут полностью потеснить с китайского рынка поставщиков агропродукции из США и Австралии. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, подобное может произойти, потому что Россия выходит на передовые позиции в мире в области сельского хозяйства.

Титов отметил, что российские производители занимают большую часть китайского рынка, а также помогают КНР обеспечить продовольственную безопасность. Он считает, что экономики РФ и Китая взаимодополняют друг друга.

До этого заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила, что в 2023 году Россия экспортировала продукцию агропромышленного комплекса (АПК) на $43,5 млрд.

Попытка реализовать рекордные запасы уже привела к увеличению доли экспорта. По оценкам экспертов, для разгрузки внутреннего рынка до конца сезона нужно экспортировать 19-19,5 млн тонн пшеницы — примерно на 1 млн тонн больше, чем год назад. Таким образом, нынешние темпы вывоза зерна вряд ли решат проблему его перепроизводства в России.

Ранее в Россия снизили пошлину на экспорт зерновых.

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