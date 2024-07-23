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Стало известно, когда россияне открывают кредитки

«Банки.ру»: чаще всего россияне оформляли кредитные карты в январе и июне

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Freepik.com

В первом полугодии было зафиксировано два всплеска спроса на кредитные карты среди россиян – в январе и июне. Об этом свидетельствуют данные финансовой платформы «Банки.ру», с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

Число заявок на кредитки начало расти с 3 января и увеличивалось до конца месяца, рассказали аналитики. К началу января многие успевают потратить зарплаты и новогодние премии, а до следующего поступления средств еще почти месяц, отметили они. Именно этот фактор побуждал клиентов к поиску дополнительных средств, одним из источников которых традиционно выступают кредитные карты.

Второе значительное усиление интереса россиян к кредиткам наблюдалось в июне. Многие рассматривают этот продукт для оплаты предстоящих путешествий, пояснили эксперты. Кроме того, кредитными картами могут пользоваться для финансирования трат, связанных с дачным хозяйством и ремонтом, востребованность которых также возрастает с наступлением лета.

До этого стало известно, что порядка 7% россиян планируют взять потребкредит на срок до трех лет на летний отпуск. Еще 5% опрошенных признались, что намерены купить тур, используя кредитку с беспроцентным периодом до трех месяцев. При этом большинство россиян решили отдыхать этим летом в своем городе, чтобы не тратить деньги.

Ранее россиян предупредили о росте цен в отелях из-за нового налога.

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