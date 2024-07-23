В России стали производить больше минералки

Производство газированной минеральной природно-лечебной воды в России по итогам первого полугодия подскочило на 32%, до 69 млн литров, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Для сравнения: в январе — июне 2023 года в стране было произведено 52 млн литров минералки.

Выпуск негазированной питьевой воды за период увеличился на 15%, до 4,1 млрд литров, газированной — на 30%, до 694 млн литров.

В целом производство упакованной воды в РФ за первые шесть месяцев выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 6,3 млрд литров.

Таких результатов удалось добиться за счет ухода с рынка подделок и контрафакта, пояснила руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ Юлия Кузьмина. В ходе внедрения маркировки на рынке воды выявилось 460 производителей, которые ранее не отчитывались ни в один орган власти — более четверти рынка, рассказала она.

До этого в России зафиксировали рост цен на молочку, несмотря на увеличение производства молока.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще заказывать доставку до двери из-за жары.