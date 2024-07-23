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Россиянам рассказали, насколько подорожают кредиты в случае повышения ставки ЦБ

Аналитик Беленькая: кредиты в России могут подорожать на 5–7 процентных пунктов

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Depositphotos

В случае, если Банк России 26 июля поднимет ключевую ставку с нынешних 16% до 18%, уже в августе стоимость кредитных продуктов резко вырастет. Об этом в интервью ЕАН предупредила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

«В пользу этого говорят значительное отклонение инфляции в мае-июне от базового прогноза ЦБ, существенное повышение инфляционных ожиданий населения за последние 3 месяца и незамедляющийся рост кредитования», — отметила эксперт.

По ее словам, повышение стоимости кредитов вслед за ключевой ставкой может быть существенным — сразу на 5–7 процентных пунктов.

Опрошенные «Газетой.Ru» аналитики и экономисты предупреждали, что Центробанк на заседании 26 июля повысит ключевую ставку с 16% до 17% или 18% годовых. Наиболее вероятным сценарием большинство из них назвали увеличение ставки до 18%. По мнению экспертов, решение ЦБ приведет к росту ставок по вкладам и кредитам, а также окажет поддержку рублю в среднесрочной перспективе. Подробнее — в нашем материале.

Ранее в Госдуме спрогнозировали снижение инфляции.

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