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Два крупных российских банка повысили ставки по вкладам

ВТБ и МТС Банк повысили ставки по вкладам до решения Центробанка

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

ВТБ и МТС Банк решили повысить ставки по вкладам, не дожидаясь решения ЦБ по ключевой ставке, сообщает РБК.

С 23 июля ставки ВТБ по сберегательным продуктам в рублях выросли в среднем на 0,5 п. п., по накопительному счету — на 1 п. п. Максимальная ставка теперь превышает 19% годовых.

В МТС Банке максимальная ставка повысилась на 1,8 п. п., до 18% годовых.

«Мы ориентируемся на повышение значения ключевой ставки до 18%. В случае более высокого повышения будем принимать решение об очередном повышении ставок относительно текущей динамики портфеля и движения рыночных ставок по срочным вкладам», — отметили в МТС Банке.

Заседание Банка России по ключевой ставке пройдет в пятницу, 26 июля. Опрошенные «Газетой.Ru» аналитики считают, что регулятор повысит ставку с 16 до 17% или 18% годовых. Что будет со ставками по вкладам и рублем — в нашем материале.

Ранее в Госдуме спрогнозировали снижение инфляции.

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