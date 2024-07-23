Россия в июне поставила в Китай трубопроводный газ на рекордную сумму

В июне Россия экспортировала в КНР трубопроводный газ на рекордные за все время $737 млн. Об этом со ссылкой на данные китайской таможни сообщает РИА Новости.

В прошлом месяце поставки газа выросли на 3,4%. В годовом выражении они увеличились на 29%. Экспорт газа достиг $737 млн, что стало максимумом для торговли между двумя странами.

За прошедший год поставки российского газа лишь дважды, в мае и феврале, превысили $700 млн.

В течение первых шести месяцев 2024 года экспорт российского трубопроводного газа увеличился на 17,4%, достигнув почти $4 млрд. За последние пять лет поставки газа из России в КНР увеличились в 13 раз.

До этого сообщалось, что Китай снизил в первом полугодии импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) до 3,5 млн тонн.

Ранее стало известно, сколько Россия заработала за полгода на продаже нефти и газа.