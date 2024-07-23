Банк Intesa заблокировал операции российского офиса Antares Vision

Банк Intesa заблокировал трансакции российского подразделения итальянского поставщика оборудования для маркировки продукции фарминдустрии Antares Vision. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Intesa, который является банком с 100% итальянским участием, заблокировал трансакции «Антарес Вижн Рус» с формальной ссылкой на российский закон о противодействии отмыванию доходов. Однако на самом деле это произошло на основе письма иностранного учредителя банка.

В результате действий Intesa «Антарес Вижн Рус» не может выплатить налоги и зарплату своим сотрудникам. Представители компании заявили о подаче жалобы в Центральный банк России.

Генеральный директор «Антарес Вижн Рус» Павел Булгаков отметил, что после смены топ-менеджмента Antares Vision в начале 2024 года итальянская сторона заняла неконструктивную позицию по отношению к своему собственному бизнесу в России. По мнению Булгакова, именно Antares Vision распорядилась, чтобы Intesa заблокировал трансакции ее российской дочерней структуры.

До этого Роскомнадзор (РКН) направил гендиректору Google LLC Сундару Пичаи требование разблокировать более 200 YouTube-аккаунтов российских СМИ, органов власти и общественных деятелей.

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