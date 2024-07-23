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Банк Intesa заблокировал операции российского офиса Antares Vision

Банк Intesa заблокировал финансовые операции «Антарес Вижн Рус» в России

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Банк Intesa заблокировал трансакции российского подразделения итальянского поставщика оборудования для маркировки продукции фарминдустрии Antares Vision. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Intesa, который является банком с 100% итальянским участием, заблокировал трансакции «Антарес Вижн Рус» с формальной ссылкой на российский закон о противодействии отмыванию доходов. Однако на самом деле это произошло на основе письма иностранного учредителя банка.

В результате действий Intesa «Антарес Вижн Рус» не может выплатить налоги и зарплату своим сотрудникам. Представители компании заявили о подаче жалобы в Центральный банк России.

Генеральный директор «Антарес Вижн Рус» Павел Булгаков отметил, что после смены топ-менеджмента Antares Vision в начале 2024 года итальянская сторона заняла неконструктивную позицию по отношению к своему собственному бизнесу в России. По мнению Булгакова, именно Antares Vision распорядилась, чтобы Intesa заблокировал трансакции ее российской дочерней структуры.

До этого Роскомнадзор (РКН) направил гендиректору Google LLC Сундару Пичаи требование разблокировать более 200 YouTube-аккаунтов российских СМИ, органов власти и общественных деятелей.

Ранее российские компании потеряли доступ к облаку Autodesk.

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