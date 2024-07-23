Bloomberg узнал о продаже яхты Alfa Nero анонимному покупателю за $40 млн

Яхта Alfa Nero, которую в США считают принадлежащей российскому бизнесмену Андрею Гурьеву, была продана анонимному покупателю из Европы за $40 млн. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на посла Антигуа и Барбуды в США Рональда Сандерса.

По информации Bloomberg, эта сумма почти в три раза ниже первоначальной цены яхты. Сделка была завершена на прошлой неделе.

В 2023 году министерство финансов США сняло яхту Alfa Nero с черного списка, что позволило властям Антигуа и Барбуды провести ее аукцион.

По данным издания, Alfa Nero была оставлена в гавани Фалмут на Антигуа в марте 2022 года.

Гурьев, как подчеркивает агентство, отрицает свою связь с яхтой. В августе прошлого года ФБР США совместно с местными правоохранительными органами провело обыск на судне.

В начале июля Forbes писал, что четыре суперъяхты, построенные для российских заказчиков, стали доступны к аренде. Самая дорогая в этом списке — Flying Fox, которую связывали с владельцем аэропорта Домодедово Дмитрием Каменщиком. Неделя аренды этой роскошной яхты обойдется в €4 млн.

Ранее экоактивисты испортили яхту наследницы Walmart за $300 миллионов.