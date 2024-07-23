Евросоюз наращивает импорт удобрений из России

Российские компании в январе – мае текущего года увеличили поставки удобрений в страны ЕС в 1,7 раза в годовом выражении, до 1,9 млн т. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на данные Eurostat.

Сообщается, что крупнейшими покупателями российских удобрений в январе — мае были Польша — 467 700 т (24% всех поставок), Франция — 228 500 т (12%), ФРГ — 214 300 т (11%) и Италия — 188 100 т (10%). На эти страны пришлось 57% российских поставок удобрений в ЕС.

По информации Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), экспорт удобрений из России в 2023 году составил 40 млн т (+25% к уровню 2022 года), а производство выросло на 9%, до 59,3 млн т.

В июне генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен и заместитель главы МИД России Сергей Вершинин подтвердили важность обеспечения экспорта российской сельскохозяйственной продукции.

Ранее в МИД заявили, что санкции не помешают России продавать ресурсы за рубеж.