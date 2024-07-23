Россия намерена поставлять электробусы в Перу

Между Россией и Перу ведутся переговоры о возможных поставках в южноамериканскую страну электробусов из РФ. Об этом в интервью газете «Известия» заявил российский торговый представитель в Лиме Павел Дорохин.

По словам торгпреда, в Перу в настоящее время активно востребованы новые технологии, в том числе и российские. Поэтому Москва и Лима обсуждают выход технологий из РФ «Умный город» на перуанский рынок. Также проводятся переговоры о поставках в Перу российских электробусов.

Дорохин отметил, что российский бизнес активно осваивает перуанский рынок. Он подчеркнул, что экономическая модель, которую строит правительство Перу, является чрезвычайно либеральной, поэтому в стране нет никаких ограничений в виде дополнительных налогов, а для предпринимателей вводятся льготы. В связи с этим торгпред выразил мнение, что сейчас перуанский рынок очень привлекателен для бизнесменов из России.

До этого посол России в Перу Игорь Романченко заявил, что Вашингтон не смог убедить Лиму передать Украине советскую технику.

Ранее в Перу заявили, что открыты к внедрению платежной системы «Мир».