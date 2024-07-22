В Госдуме спрогнозировали снижение инфляции

В России уровень инфляции в 4% будет достигнут в 2026 году. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает ТАСС.

По его словам, инфляция начнет спадать во второй половине текущего года. Депутат отметил, что в дальнейшем все будет зависеть от поведения Центрального банка РФ. Он заявил, что правительство будет наращивать расходы «потребительского характера, имеющие краткосрочные последствия». Это тоже будет оказывать влияние на инфляцию.

«Если долгосрочные вложения, инвестиционные, то, соответственно, это меньше будет влиять на инфляцию. И опять же, расходы должны быть разумными, они должны соизмеряться с теми доходами, которые правительство получает», — продолжил парламентарий.

Он также выразил уверенность, что в 2025 году Центробанк начнет снижать ключевую ставку. Аксаков добавил, что регулятор будет делать это «очень аккуратно».

До этого старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин спрогнозировал, что к концу июля — началу августа инфляция в России вырастет до двухзначных значений — 10-10,1%.

Ранее россиян предупредили о подорожании товаров первой необходимости.