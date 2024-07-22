Мосбиржа начала торги первым биржевым фондом на индекс IPO

Управляющая компания «Первая» запустила биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) на индекс Мосбиржи первичных размещений (IPO). Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Биржевой тикер — SIPO.

Фонд инвестирует в акции российских эмитентов, которые осуществили первичное размещение или листинг акций на бирже, и следует за индексом Мосбиржи IPO полной доходности MIPOTR (отражает не только изменение стоимости бумаг, но и результат реинвестирования дивидендов).

На момент запуска фонда в состав индекса входят 19 компаний, которые в течение последних двух лет провели IPO, имеют в свободном обращении не менее 5% акций или капитализацию не менее 10 млрд рублей с учетом коэффициента free-float.

Среди них — Whoosh, «Генетико», CarMoney, «Софтлайн», «Группа Астра» и другие.

Новый БПИФ позволит добавить в портфель бумаги компаний, которые только начинают свой путь на бирже и увеличить потенциальный доход на долгосрочном горизонте.

Как пояснили в УК «Первая», благодаря тому, что в индексе, а, следовательно, и в фонде акции сразу нескольких эмитентов, повышается диверсификация. По оценкам УК, ежегодные темпы роста EBITDA для компаний в индексе составляют 30% в год, против 6% для компаний Индекса Мосбиржи. При этом с начала года индекс SIPO опережает индекс Мосбиржи полной доходности на 4%.

При этом человеку не нужно самостоятельно анализировать бумаги и ребалансировать портфель с учетом новых размещений, за него это делает управляющий.

Фонд доступен для покупки у российских брокеров. Стоимость пая на момент формирования фонда — 10 рублей. Предусмотрены торги на основной торговой сессии. В управляющей компании подчеркнули, что в настоящее время аналогов SIPO на российском рынке нет.

По словам генерального директора УК «Первая» Андрея Бершадского, сейчас Россия переживает настоящий бум IPO на фоне высоких темпов роста отечественной «новой экономики»: на биржу выходят новые эмитенты.

На данный момент большинство компаний индекса IPO — это компании роста с фокусом на внутренний спрос.

Он отметил, что отличительная характеристика фонда в том, что он дает возможность проводить «тонкую настройку» портфеля инвестора, а именно, более рисковой и доходной его части.

«Компании роста, входящие в новый индекс, как правило, показывают опережающую динамику в сравнении с широким рынком в периоды его роста. Чтобы захватить весь рост российского рынка акций, инвестору не нужно заниматься подбором отдельных бумаг. Для этого достаточно добавить в портфель два готовых фонда из линейки БПИФ нашей компании», — заявил Андрей Бершадский.