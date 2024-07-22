В России призвали нарастить производство бензина

«Российский топливный союз» (объединяет сети АЗС) попросил правительство дать распоряжение нарастить производство высокооктанового бензина (АИ-95 и выше) из-за сильного роста спроса в России. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на соответствующее письмо президента РТС Евгения Аркуши к вице-премьеру РФ Александру Новаку.

«Российский топливный союз» просит обратить особое внимание на несоответствие структуры производства и продаж на биржевых торгах бензинов марок АИ-92 и АИ-95 (и выше) структуре потребления этих марок бензинов на внутреннем рынке, что является одной из основных причин опережающего роста оптовых цен на высокооктановые марки бензинов», — сказано в письме.

Аркуша обратил внимание, что в мае «Российский топливный союз» обращался по этому поводу в кабмин, однако с тех пор ситуация почти не изменилась.

15 июля кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин заявил, что цены на бензин в России будут расти до сентября включительно, стоимость топлива на заправках прибавит 5-10% к уровням июля.

Ранее в России зафиксировали резкий обвал поставок бензина за рубеж.