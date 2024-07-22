Комитет ГД одобрил поправку о прибавке к пенсиям двум категориям граждан

Комитет Госдумы по труду на заседании в понедельник рекомендовал Думе принять поправку о ежемесячной прибавке к пенсии в размере 1200 рублей, с учетом индексации для пенсионеров от 80 лет, а также инвалидов I группы. Об этом сообщаетРИА Новости.

Поправкой предусматривается доплата в размере 1200 рублей, которая будет начисляться в беззаявительном порядке, а также увеличиваться на районный коэффициент и индексироваться каждый год. Исключения составят инвалиды с детства первой группы, так как прибавка к их пенсии выплачивается в связи с уходом за такими гражданами родителями или опекунами.

Отмечается, что инициаторами поправки выступила группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, а также его заместителем Анной Кузнецовой и первым заместителем Александром Жуковым.

Поправка вносится в рамках второго чтения законопроекта об изменениях пенсионного и дополнительного соцобеспечения жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей РФ.

До этого член комитета Государственной думы по труду Светлана Бессараб сообщила, что в 2025 году страховые пенсии по старости будут индексироваться дважды.

Ранее россиянам напомнили, что пенсионерам пяти категорий в августе повысят выплаты.