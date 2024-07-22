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Российский суд подтвердил запрет Магомедову судиться с «Транснефтью» в Лондоне

Суд оставил в силе запрет Магомедову судиться с «Транснефтью» в Лондоне

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Арбитражный суд Московского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, который оспаривал запрет продолжать судебное разбирательство с компанией «Транснефть» в Высоком суде Англии и Уэльса. Об этом сообщает ТАСС.

«Оставить определение без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения», - цитирует агентство решение суда.

Оспариваемое Магомедовым решение было принято Арбитражным судом Москвы в апреле. Основанием для него послужили требования «Транснефти». При неисполнении Магомедовым судебного запрета «Транснефти» будет присуждена сумма в $2,5 млрд .

Перед этим, в июле 2023 года, Магомедов подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании примерно $14 млрд за свои доли в активах, которые были у него изъяты решением российских судов.

1 декабря 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил братьев-миллиардеров Зиявудина и Магомеда Магомедовых к 19 и 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима в рамках дела о создании преступного сообщества и присвоении 11 млрд рублей.

Подробнее об этой истории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мосгорсуд несколько смягчил приговор основателю ГК «Сумма» по делу о хищениях 11 млрд рублей.

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