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В Барселоне захотели повысить туристический налог для одной категории путешественников

Барселона повысит туристический налог для пассажиров круизных лайнеров

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Depositphotos

Барселона повысит туристический налог для пассажиров круизных лайнеров, посещающих город менее 12 часов, сообщил мэр города Жауме Колбони газете El País.

Сейчас туристический налог для пассажиров круиза с остановкой составляет €7 в сутки. По словам Колбони, сумма увеличится существенно. Более подробная информация о планируемых изменениях размера сбора отсутствует.

«В случае круизных пассажиров, совершающих остановку (менее 12 часов), наблюдается интенсивное использование общественного пространства без какой-либо пользы для города и ощущение занятости и перенасыщенности. Мы хотим, чтобы туристы больше уважали город», — подчеркнул чиновник.

В прошлом месяце Колбони заявил, что к 2028 году в Барселоне запретят сдавать квартиры в аренду туристам.

Ранее россиян предупредили о подорожании аренды еще на 10-15% к осени.

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