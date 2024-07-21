Аренда жилья в России продолжит дорожать

К сентябрю средняя стоимость долгосрочной аренды в России вырастет еще на 10-15% от текущих цен, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз «ЦИАН.Аналитики».

С начала июля долгосрочная аренда подорожала в среднем на 3,7%. Собственники готовы были сдавать «однушку» за 29,2 тыс. рублей в месяц, «двушку» — за 43,4 тыс. рублей в месяц.

Сильнее всего за три недели подскочила средняя цена аренды однокомнатных квартир в Санкт-Петербурге — на 9%, до 40,4 тыс. руб. в месяц. Снимать такую квартиру в Москве стало дороже на 7%, среднее предложение достигло 61 тыс. рублей в месяц.

До этого россиянам рассказали, как решать проблемы с застройщиком при недостатках в новостройке. В случае возникновения проблем с новым жильем владелец может взыскать с недобросовестного девелопера компенсацию в виде штрафов и неустоек через суд, напомнили эксперты.

Ранее россиян предупредили об опасном последствии падения цен на недвижимость.