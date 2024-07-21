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Россиянам рассказали, как отличить честные микрофинансовые организации от мошенников

Финансист Львова: перед подписанием договора с МФО необходимо проверить реестр

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Перед тем, как взять займ у микрофинансовой организации (МФО), необходимо сверить данные о компании с госреестром, заявила эксперт Главного управления Банка России по ЦФО Александра Львова. Ее слова приводит Финансы Mail.ru.

«Черные кредиторы любят притворяться МФО, выбирая похожие названия», — предупредила финансист.

Перед подписанием договора следует внимательно ознакомиться с его содержимым, продолжила Львова. На первой странице документа в квадратной рамке в правом верхнем углу должна быть указана полная стоимость займа в процентах и в рублях, подчеркнула эксперт.

До этого россиян предупредили об опасном последствии падения цен на недвижимость. Заемщики рискуют столкнуться с тем, что после продажи взятой в ипотеку квартиры они все еще останутся должны банку.

Ранее адвокат объяснил, что делать, если мошенники взяли на вас кредит.

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