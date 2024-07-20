Министр транспорта России Роман Старовойт заявил, что Минтранс обсуждает идею повышения аэронавигационных сборов. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, эти средства должны использоваться для фонда капитального ремонт региональных аэропортов.

Старовойт подчеркнул, что в настоящее время решения нет, идут расчеты.

До этого сообщалось, что Министерство транспорта разрабатывает новую систему финансирования реконструкции региональных аэродромов в период с 2025 по 2030 год. 1 июля руководитель Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что ставка аэронавигационных сборов может вырасти, а средства будут потрачены на капитальный ремонт аэропортов. Позднее сообщалось, что российская авиакомпания S7 Airlines выступила против создания фонда реконструкции аэродромов за счет сборов с авиаперевозчиков.

Ранее сообщалось, что крупнейшие авиакомпании России получили рекордную прибыль.