Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минтранс обсуждает идею повышения аэронавигационных сборов

Старовойт: Минтранс обсуждает идею повышения аэронавигационных сборов

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Министр транспорта России Роман Старовойт заявил, что Минтранс обсуждает идею повышения аэронавигационных сборов. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, эти средства должны использоваться для фонда капитального ремонт региональных аэропортов.

Старовойт подчеркнул, что в настоящее время решения нет, идут расчеты.

До этого сообщалось, что Министерство транспорта разрабатывает новую систему финансирования реконструкции региональных аэродромов в период с 2025 по 2030 год. 1 июля руководитель Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что ставка аэронавигационных сборов может вырасти, а средства будут потрачены на капитальный ремонт аэропортов. Позднее сообщалось, что российская авиакомпания S7 Airlines выступила против создания фонда реконструкции аэродромов за счет сборов с авиаперевозчиков.

Ранее сообщалось, что крупнейшие авиакомпании России получили рекордную прибыль.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами