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Эксперты оценили ущерб мировой экономики от глобального сбоя Windows

Экономист Хазанов: урон мировой экономики от сбоя Windows составит $500 млн

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Tyrone Siu/Reuters

Ущерб мировой экономики от глобального сбоя в работе операционных систем Windows составит порядка $500 млн, считает кандидат экономических наук Леонид Хазанов. Его слова приводит РИА Новости.

Между тем другие аналитики дают менее положительные прогнозы. Так, эксперты «БКС Мир инвестиций» уверены, что урон составит миллиарды долларов. Аналогичного мнения придерживаются в банке БКФ.

По оценкам экспертов, сильнее других от сбоя пострадали авиаотрасль, сектор железнодорожных перевозок и финансовая сфера.

19 июля произошел глобальный сбой компьютерной техники, функционирующей на базе ОС Windows. Сбой в работе Microsoft окрестили крупнейшим в истории. При этом кризисная ситуация почти никак не коснулась большинство российских банков, поскольку многие из них уже перешли на отечественные цифровые решения.

Ранее киберэксперт оценил последствия глобального компьютерного сбоя для россиян.

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