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Европа рекордно закупилась рыбой у России

ЕС в мае увеличил закупки российской рыбы до максимальных с начала года €65 млн

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Shutterstock/Shishkin.dv

Поставки российской рыбы в страны Евросоюза в мае выросли на 15% месяц к месяцу, до 19,9 тыс. тонн общей стоимостью €65 млн. Это максимальный результат с начала текущего года, пишет РИА Новости со ссылкой на данные евростата.

ЕС наращивает закупки рыбы у России уже четвертый месяц подряд. Основная доля майских поставок пришлась на рыбное филе — €32,7 млн. Следом идет замороженная рыба. Ее импорт за месяц увеличился на 13%, до €22 млн. Поставки сушеной рыбы или рыбы в рассоле за период взлетели в 3,1 раза, до €8,8 млн. Кроме того, в мае после двухмесячного перерыва возобновились поставки моллюсков (€947 тыс.)

По итогам мая Россия вошла в топ-10 поставщиков рыбы в Европу, заняв девятое место. Основным покупателем были Нидерланды. Страна закупила продукции на €18,5 млн.

До этого в России обвинили страны Балтии в планах оставить Европу без российской рыбы.

Ранее стало известно, какое мясо предпочитают россияне.

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