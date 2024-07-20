Назван самый травмоопасный месяц

В августе дети отправляются в лагеря и на отдых, и поэтому это один из самых «травмоопасных» месяцев в году. Число происшествий с детьми в августе на 24% выше, чем в первый школьный месяц. Всего же почти 30% страховых случаев происходят с детьми. Об этом «Газете.Ru» рассказал начальник отдела выплат по личному страхованию СК «Росгосстрах» Антон Маляров.



«Причем мальчики попадают в неприятные ситуации, заканчивающиеся травмами, в среднем в два раза чаще. Чаще всего дети оказываются в зоне риска во время прогулок: падение с самокатов, скейтбордов, велосипедов, качелей и турников нередко заканчивается гипсом.

Почти половина обращений по страховке от несчастных случаев у детей связаны с переломами», — отметил эксперт.



По его словам, более 20% заявлений подаются в связи с растяжениями и вывихами. Ушибы и колото-резаные травмы становятся причиной примерно 14% обращений. Маляров добавил, что переломы связаны, в том числе, и с распространением средств индивидуальной мобильности — самокатов, гироскутеров и прочих.



По словам Малярова, размер страховой выплаты зависит, в первую очередь, от характера травмы и суммы, на которую застрахован ребенок. По данным эксперта, детей, как правило, страхуют не родители, а организаторы детского отдыха, в связи с этим страховая сумма невысокая — выплаты за травму по такой страховке редко превышает 10 тыс. рублей. Маляров посоветовал родителям самостоятельно повышать страховую сумму и увеличивать сроки, на которые застрахован ребенок.

До этого в ЦБ отметили спрос россиян на услуги в сфере внутреннего туризма.

Ранее россияне оценили отечественные отели.