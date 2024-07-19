Канада опасается повышения таможенных пошлин в случае избрания Трампа

Опасаясь введения новых таможенных пошлин в случае победы на выборах в США Дональда Трампа, Канада уже начала переговоры с его окружением. Об этом сообщает американская телекомпания CBC.

Камнем преткновения стало предложение Трампа о 10-процентных таможенных тарифах, которые планируется ввести в рамках торгового соглашения Канады, США и Мексики.

По сведениям CBC, «глубокие переговоры» на эту тему уже ведутся, при этом союзники Трампа не обещают Канаде никаких послаблений. Стороны обсуждают возможности начала диалога о сохранении беспошлинной торговли, но пока не пришли к согласию по этому поводу.

CBC полагает, что в рамках переговоров о таможенных тарифах администрация Трампа может оказать на Канаду давление с тем, чтобы она ускорила повышение своих расходов на оборону в рамках НАТО.

При этом в случае, если повышение все-таки произойдет, Канада, вероятнее всего, пойдет на ответные меры.

Предыдущее торговое соглашение между США, Канадой и Мексикой было заключено в 2018 году при первом президентском сроке Трампа. Подробнее о нем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в Канаде прорабатывают план действий на случай избрания Трампа президентом США.