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Киберэксперт оценил последствия глобального компьютерного сбоя для россиян

Киберэксперт Кислицин: россияне не пострадают от глобального компьютерного сбоя

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Pexels

Россия и россияне не пострадают от глобального компьютерного сбоя Windows. Об этом «Газете.Ru» сообщил руководитель департамента сетевой безопасности компании F.A.C.C.T. Никита Кислицин.

«Текущая проблема вызвана недостатком в обновлении программного обеспечения (ПО) Crowdstrike Falcon Sensor и затрагивает только устройства c операционной системой Windows, на которых оно было установлено. Массовые сообщения о сбоях начались 19 июля примерно в районе 8:00 (мск). Вендор не сможет восстановить упавшие компьютеры и серверы, проблема решается только ручными действиями на поврежденных машинах, которые предстоит выполнять администраторам, обслуживающим затронутые организации», — пояснил Кислицин.

По его словам, примечательно, что это уже вторая подряд проблема с Falcon Sensor за последнее время: в конце июня возникла схожая (но менее явная) проблема с высокой утилизацией CPU (центральный процессор. — Прим. ред.) после установки обновления модуля сканирования памяти.

«ПО Crowdstrike очень популярно во всем мире, но Россия здесь в безопасности: в нашей стране эта компания не работает, и у нас может быть только незначительное количество устройств с данным ПО», — уточнил Кислицин.

Руководитель департамента Threat Intelligence F.A.C.C.T. Елена Шамшина добавила, что на теневых форумах хакеры утром обсуждают эту новость в основном без особой конкретики, делятся информацией из СМИ и других открытых источников.

С утра 19 июля по всему миру произошел глобальный сбой в системе Windows. Работа крупнейших мировых аэропортов, банков, железнодорожных вокзалов, телеканалов, служб спасения была парализована.

Ранее была названа причина глобального сбоя Windows по всему миру.

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