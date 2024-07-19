Бывший руководитель предприятия ФСО в очередной раз получил один и тот же срок

Бывший топ-менеджер предприятия ФСО, ФГУП «Атэкс», Роман Складнев в третий раз получил срок в четыре года заключения по делу о хищении бюджетных средств на сумму более 45 млн руб. при строительстве. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Уточняется, что три одинаковых приговора вынес один и тот же Замоскворецкий районный суд Москвы — дважды до этого Мосгорсуд по жалобам защиты отменял приговор и направлял дело на новое рассмотрение.

При этом сам Складнев уже отсидел назначенный впервые срок, и ему не грозит вернуться в колонию — однако бывший директор компании настаивает на своей невиновности. Суд же три раза признавал его виновным в том, что при строительстве полевого учебного центра Академии ФСО под Орлом Складнев организовал хищение бюджетных средств.

До этого суд арестовал машину начальника главного управления связи Вооруженных сил РФ Вадима Шамарина, обвиняемого по делу о взятке.

Ранее в РФ после девяти лет розыска осудили фигуранта дела о хищениях средств министерства обороны.