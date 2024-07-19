От Центробанка ожидают очередное повышение ключевой ставки

Банк России хочет повысить ключевую ставку до 18% из-за роста цен в стране и недостижения плана по годовой инфляции. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на собственный консенсус-прогноз.

«ЦБ может поднять ключевую ставку на 2 п.п., до 18%, по итогам заседания 26 июля. Более того, трое экспертов допустили ее рост сразу до 19–20%. Треть опрошенных аналитиков полагают, что ставка ЦБ может увеличиться до 17–18%. И лишь два аналитика сочли повышение ключевой на 1 п.п. основным вариантом прогноза», — указано в прогнозе.

По данным издания, основной причиной для повышения ключевой ставки является существенное отклонение инфляции вверх от последнего прогноза — такое мнение высказала глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Ее коллега, главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич также утверждает, что высоким ставкам не удалось охладить рынок кредитования, показывающий значительный рост в этом году.

Как отметили эксперты, несмотря на потенциальное укрепление рубля, существуют серьезные потенциальные риски для экономики России — в частности, для фондового рынка.

До этого финансовые аналитики допустили повышение ключевой ставки до 18%.

Ранее россияне стали реже брать ипотеку.