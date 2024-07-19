Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

От Центробанка ожидают очередное повышение ключевой ставки

«Известия»: Банк России хочет повысить ключевую ставку до 18%

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Банк России хочет повысить ключевую ставку до 18% из-за роста цен в стране и недостижения плана по годовой инфляции. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на собственный консенсус-прогноз.

«ЦБ может поднять ключевую ставку на 2 п.п., до 18%, по итогам заседания 26 июля. Более того, трое экспертов допустили ее рост сразу до 19–20%. Треть опрошенных аналитиков полагают, что ставка ЦБ может увеличиться до 17–18%. И лишь два аналитика сочли повышение ключевой на 1 п.п. основным вариантом прогноза», — указано в прогнозе.

По данным издания, основной причиной для повышения ключевой ставки является существенное отклонение инфляции вверх от последнего прогноза — такое мнение высказала глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Ее коллега, главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич также утверждает, что высоким ставкам не удалось охладить рынок кредитования, показывающий значительный рост в этом году.

Как отметили эксперты, несмотря на потенциальное укрепление рубля, существуют серьезные потенциальные риски для экономики России — в частности, для фондового рынка.

До этого финансовые аналитики допустили повышение ключевой ставки до 18%.

Ранее россияне стали реже брать ипотеку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами