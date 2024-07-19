Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Туристы-мусульмане полюбили Россию

Роскачество: доля мусульман среди туристов в Россию превысила 60%

close
100%
Shutterstock

В январе – марте 2024 года Россию посетили 1,3 млн исламских туристов, это 62% от общего въездного потока. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал глава Роскачества Максим Протасов.

По его словам, исходя из этих данных, у въездного туризма из исламских стран большие перспективы.

«Мы должны развивать экспорт услуг нашей индустрии гостеприимства. В России начали внедрять стандарты халяль в гостиницы — формат Muslim Friendly. Стандарт «Muslim Friendly» направлен на предоставление качественного сервиса не только для гостей из стран Ближнего Востока и БРИКС, но и для туристов из мусульманских регионов нашей страны», — отметил Протасов.

Он уточнил, что стандарт учитывает особенности менталитета и базовые потребности мусульман. Например, в номере должен быть указатель с четким обозначением направления Киблы (направление в сторону Каабы в Заповедной мечети в Мекке, используемое мусульманами в различных религиозных ритуалах) предметы личной гигиены не должны содержать компоненты не-халяль (например, эмульгаторов животного происхождения), а персонал гостиницы должен пройти обучение по нормам исламского права и применять их в работе. Протасов сказал, что внедрение данного стандарта никак не мешает отелю принимать гостей других религиозных конфессий. Стандарты и система сертификации «Muslim Friendly» действует более чем в 30 странах мира (лидер по внедрению стандарта – Малайзия) и имеет значительные перспективы развития в России, заключил глава ведомства.

До этого Протасов в интервью «Газете.Ru» рассказал о стандарте «India Friendly».

Ранее Протасов анонсировал повторную проверку шаурмы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами