Туристы-мусульмане полюбили Россию

В январе – марте 2024 года Россию посетили 1,3 млн исламских туристов, это 62% от общего въездного потока. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал глава Роскачества Максим Протасов.

По его словам, исходя из этих данных, у въездного туризма из исламских стран большие перспективы.

«Мы должны развивать экспорт услуг нашей индустрии гостеприимства. В России начали внедрять стандарты халяль в гостиницы — формат Muslim Friendly. Стандарт «Muslim Friendly» направлен на предоставление качественного сервиса не только для гостей из стран Ближнего Востока и БРИКС, но и для туристов из мусульманских регионов нашей страны», — отметил Протасов.

Он уточнил, что стандарт учитывает особенности менталитета и базовые потребности мусульман. Например, в номере должен быть указатель с четким обозначением направления Киблы (направление в сторону Каабы в Заповедной мечети в Мекке, используемое мусульманами в различных религиозных ритуалах) предметы личной гигиены не должны содержать компоненты не-халяль (например, эмульгаторов животного происхождения), а персонал гостиницы должен пройти обучение по нормам исламского права и применять их в работе. Протасов сказал, что внедрение данного стандарта никак не мешает отелю принимать гостей других религиозных конфессий. Стандарты и система сертификации «Muslim Friendly» действует более чем в 30 странах мира (лидер по внедрению стандарта – Малайзия) и имеет значительные перспективы развития в России, заключил глава ведомства.

До этого Протасов в интервью «Газете.Ru» рассказал о стандарте «India Friendly».

Ранее Протасов анонсировал повторную проверку шаурмы.