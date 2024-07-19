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Названы сроки подготовки ГОСТа по шаурме

Роскачество: планируется завершить подготовку ГОСТа по шаурме в 2025 году

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Shutterstock

Разработку ГОСТа по шаурме планируется завершить в 2025 году. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал глава Роскачества Максим Протасов. Он уточнил, что по рецептуре и способу приготовления шаурма относится к продукции повышенного эпидемиологического риска.

«Это по определению сложный продукт. Разность температур ингредиентов и высокая влажность отдельных компонентов блюда способствуют быстрому развитию и росту микробиологической обсеменности. Более того, сейчас отсутствуют четкие технологические регламенты к процессам изготовления как полуфабриката из мяса (птицы) для шаурмы, так и готового к потреблению изделия», — отметил Протасов.

По его словам, новый стандарт опишет оптимальные безопасные технические требования к шаурме, к соблюдению санитарно-эпидемиологических условий по всей цепочке производства, а также к технологическим процессам изготовления, транспортировки и реализации этого продукта с высокими микробиологическими рисками.

«Хочешь снижать эти риски производства, риски для потребителя, а значит, и риски для твоего бизнеса — бери ГОСТ и просто ему следуй.

Протасов подчеркнул, что детальная рецептура шаурмы ГОСТом регламентироваться не будет.

Ранее Протасов анонсировал повторную проверку продавцов шаурмы.

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