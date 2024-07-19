Роскачество проведет проверку из-за заражений ботулизмом

Роскачество оперативно проведет проверку фасоли и тунца из-за заражений ботулизмом в России. Об этом в интервью «Газете.Ru» сообщил глава ведомства Максим Протасов.

«В связи с ситуацией, связанной с массовыми отравлениями, мы оперативно проведем исследование и консервированного тунца, и консервированной фасоли. Одна из задач исследования — выявить, есть ли признаки ботулизма», — сказал Протасов.

Он анонсировал также повторную проверку шаурмы в России.

«Исследование шаурмы мы провели совсем недавно, и результаты там оставляют желать лучшего. Поэтому будем к этой категории еще возвращаться после внесения рестораторами корректив в свою работу и внедрения ими принципов ХАССП (стандарты о принципах пищевой безопасности и точках риска. — прим. ред.)», — уточнил Протасов.

В апреле 2024 года Роскачество провело проверку шаурмы 29 торговых марок. Как уточнил глава ведомства, итоги показали крайне удручающую картину — из исследованной продукции только одна была безопасной, а в остальных были различные нарушения, в том числе были выявлены опасные бактерии. В 15 торговых марках специалисты Роскачества обнаружили кишечную палочку. В продукции двух торговых марок — листерии. В одной — золотистый стафилококк S. aureus.

Интервью будет опубликовано в 8:00 мск.

Ранее «Газета.Ru» сообщила о массовом отравлении шаурмой в Москве.