В российских отелях появится формат «India Friendly»

Роскачество и Центр стратегических разработок приступили к разработке стандарта «India Friendly». Об этом «Газете.Ru» рассказала замруководителя Роскачества Юлия Михалева.

По словам Михалевой, концепции «China Friendly» и «Muslim Friendly» уже начали внедряться в российские отели, и благодаря им гости из Китая и мусульманских стран чувствуют себя в РФ как дома.

«В то же время развиваются активные туристические обмены между Россией и Индией, что обуславливает необходимость введения стандарта «India Friendly». Основная задача будущего стандарта — сформировать комфортные условия пребывания туристов из Индии в России в таком ключе, который позволил бы обеспечить соблюдение национальных культурных традиций индийского народа», — отметила Михалева.

По ее словам, в рамках функционирования стандарта «India Friendly» туристические объекты смогут пройти добровольную сертификацию и получить сертификат соответствия, что позволит индийским гостям ориентироваться при выборе мест для размещения и посещения в нашей стране.

Директор Центра развития международного туризма Юлия Максутова считает, что повышение удовлетворенности индийских туристов уровнем обслуживания может поспособствовать росту числа повторных посещений и положительных отзывов.

«Население Индии — 1, 441 млрд человек, это один из самых перспективных туристических рынков, причем со стороны индийских туристов наблюдается высокий платежеспособный спрос. Так, в прошлом году гости из Индии потратили в общей сложности $33,3 млрд в путешествиях по миру, тем самым закрепив за своей страной восьмую строчку в рейтинге Всемирной туристской организации. В первом квартале 2024 года индийские граждане совершили 7 128 туристических поездок в Россию», — сказала Максутова.

В Роскачестве ожидают, что стандарт принесет отелям и туроператорам стабильный доход, России даст конкурентные преимущества, которые выгодно выделят ее на фоне других туристических направлений на глобальном туристическом рынке, а гостям обеспечит приятное и комфортное пребывание в нашей стране.

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал «Газете.Ru» о стандарте «India Friendly», ботулизме, вине, ГОСТах на шаурму, бургеры и суши. Интервью будет опубликовано в 8:00 мск.

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