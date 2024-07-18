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В Кировской области могут ввести налоговый вычет за развитие связи

Губернатор Кировской области планирует ввести налоговый вычет за развитие связи

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Depositphotos

Губернатор Александр Соколов планирует ввести в Кировской области налоговый вычет за развитие связи. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Эту меру намерены сделать подарком населению к 650-летию Вятского края. Ее целью называют сохранение численности сельского населения региона.

«Если мы хотим, чтобы молодежь оставалась в наших поселках жить и работать, то хорошая связь необходима. И связь не в понимании «дозвониться», а чтобы видеофайл можно было за секунду передать по интернету. Связь должна быть устойчивой», — подчеркнул Соколов.

Налоговый вычет могут предоставить организациям Кировской области, работающим в сфере связи на базе беспроводных технологий. При этом соответствующий законопроект уже согласован с налоговой службой.

«Принятие законопроекта позволит продолжить работу по обеспечению услугами связи жителей области не только за счет средств областного бюджета, но и за счет инвестиционной деятельности компаний», — прокомментировал инициативу запред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.

До этого вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил ввести в России налоговый вычет за покупку кондиционера.

В письме на имя министра финансов указано, что дети и люди с болезнями сердца попадают в зону риска из-за жаркой погоды и они наиболее подвержены обезвоживанию, а также тепловым или солнечным ударам, однако затраты на покупку и установку кондиционера могут составлять от 30—50 тыс. рублей.

Ранее в Сбере предложили увеличить лимит налогового вычета.

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