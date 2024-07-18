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Альфа-Банк стал официальным партнером «Спартака»

Болельщики «Спартака» с картами Альфа-Банка получат новые привилегии

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Пресс-служба Альфа-Банка

Альфа-Банк и футбольный клуб «Спартак» подписали партнерское соглашение, сообщает пресс-служба банка.

В подписании соглашения на стадионе «Лукойл арена» приняли участие заместитель председателя правления, директор крупного и среднего бизнеса Альфа-Банка Владимир Воейков и генеральный директор ФК «Спартак» Олег Малышев.

Олег Малышев подчеркнул, что теперь болельщики «Спартака» смогут получить больше привилегий от Альфа-Банка.

Он отметил, что болельщики ФК «Спартак» с картами Альфа-Банка смогут получать кэшбек за покупки билетов на матчи в приложении банка, покупки товаров в официальном магазине клуба и на фудкортах стадиона.

Как рассказал Воейков, соглашение со «Спартаком» является важной частью развития спортивной стратегии Альфа-Банка.

«Стать партнером самой популярной спортивной команды страны и поддержка футбола – логичное продолжение данной стратегии и важная веха в развитии российского спорта», — сказал он.

Воейков добавил, что Альфа-Банк также поддерживает Союз биатлонистов России, Медийную футбольную лигу, Всероссийскую федерацию художественной гимнастики, Российскую федерацию серфинга и Федерацию велосипедного спорта России.

Также Альфа-Банк откроет на стадионе VIP-лаундж с кухней и лучшим видом на игровое поле.

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