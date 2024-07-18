Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о росте грузоперевозок между Россией и Китаем

«Ведомости»: объем доставок грузов из Китая в Россию автомобилями резко вырос

close
100%
Global Look Press

Число заявок на перевозку грузов из КНР в РФ автомобильным транспортом в первом полугодии текущего года значительно выросло. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные представителей логистических компаний, а также биржи ATI.SU.

Совладелец и заместитель директора транспортной компании ПЭК Вадим Филатов сообщил, что число заявок на подобные перевозки в январе—июне выросло на 32% год к году. В свою очередь, директор департамента регионального развития Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) Вадим Фильченков отметил, что логистические компании из РФ за шесть месяцев выполнили в полтора раза больше рейсов, чем годом ранее. Их число составило более 60 тысяч.

Отмечается, что рост перевозок автомобильным транспортом вырос из-за дефицита контейнеров, которые применяются для перевозок по морю и железнодорожным транспортом.

До этого стало известно, что экспорт китайских товаров в Россию за июнь вырос на 5,1% год к году, достигнув 70,23 млрд юаней. Объем поставок по направлению увеличивается уже второй месяц подряд. Так, в мае прирост составил 1,8% в годовом выражении. Это свидетельствует о том, что странам удалось преодолеть спад торговли в марте—апреле, вызванный проблемами с расчетами, отмечают аналитики.

Ранее Bloomberg рассказал о проблемах при проведении платежей между Россией и Китаем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами