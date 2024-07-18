Стало известно о росте грузоперевозок между Россией и Китаем

Число заявок на перевозку грузов из КНР в РФ автомобильным транспортом в первом полугодии текущего года значительно выросло. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные представителей логистических компаний, а также биржи ATI.SU.

Совладелец и заместитель директора транспортной компании ПЭК Вадим Филатов сообщил, что число заявок на подобные перевозки в январе—июне выросло на 32% год к году. В свою очередь, директор департамента регионального развития Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) Вадим Фильченков отметил, что логистические компании из РФ за шесть месяцев выполнили в полтора раза больше рейсов, чем годом ранее. Их число составило более 60 тысяч.

Отмечается, что рост перевозок автомобильным транспортом вырос из-за дефицита контейнеров, которые применяются для перевозок по морю и железнодорожным транспортом.

До этого стало известно, что экспорт китайских товаров в Россию за июнь вырос на 5,1% год к году, достигнув 70,23 млрд юаней. Объем поставок по направлению увеличивается уже второй месяц подряд. Так, в мае прирост составил 1,8% в годовом выражении. Это свидетельствует о том, что странам удалось преодолеть спад торговли в марте—апреле, вызванный проблемами с расчетами, отмечают аналитики.

Ранее Bloomberg рассказал о проблемах при проведении платежей между Россией и Китаем.