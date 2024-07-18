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Названы офисные специальности с наибольшими зарплатами в Москве

В Москве самыми высокооплачиваемыми специальностями стали брокер и аналитик

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

По итогам первого полугодия 2024 года самой высокооплачиваемой офисной специальностью в Москве стал брокер. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу «Авито Работа». Среднее предложение по зарплате для данных специалистов составило 225 267 рублей в месяц, что на 22% больше аналогичного прошлогоднего показателя.

Второе место занимают аналитики, которым в среднем предлагают 147 923 рубля в месяц. За год зарплаты в этой сфере увеличились на 23%. На третьей строчке кредитные специалисты. Новым сотрудникам предлагают вознаграждение в 123 508 рублей в месяц, что на 27% выше, чем в прошлом году.

На четвертом месте аудиторы со средней зарплатой в 118 714 рублей в месяц. Данный показатель на 15% больше, чем в первом полугодии 2023 года. Замыкает пятерку лидеров профессия инженера. Специалистам в этой сфере предлагают 118 366 рублей, что на 21% выше прошлогодних значений.

До этого сообщалось, что средняя зарплата начинающих IT-специалистов (джуниоров) в Москве в первом полугодии выросла на 5% и достигла отметки 91 488 рублей в месяц.

В столице среднее вознаграждение для джуниоров оказалось самым высоким в России. На втором месте расположился Санкт-Петербург с показателем 75 564 рубля (рост 15% год к году). А топ-3 замыкает Новосибирск со средней зарплатой 63 532 рубля, что на 18% больше, чем компании предлагали в первой половине 2023 года.

В пятерку лидеров также попали Екатеринбург (63 117 рублей) и Ростов-на-Дону (59 161 рубль). В этих городах зарплаты год к году выросли на 16% и 13% соответственно.

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