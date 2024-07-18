Россияне стали чаще продавать наличные доллары и евро

В первом полугодии 2024 года россияне на 29% чаще продавали наличные доллары, чем покупали. Евро продавали на 35% чаще, чем покупали. Об этом говорится в исследовании банка «Русский Стандарт» на основе анализа клиентской статистики (есть у «Газеты.Ru»).

По данным банка, общее число операций с долларами оказалось в 2,3 раза больше, чем евро. Средний чек одной валютообменной операции с долларами в июне составил $747, а с евро – €607.

В январе-июне 2024 года россияне обменивали доллары и евро главным образом в отделениях банков — на такие операции пришлось 91% всех конвертаций. Доля наличного валютообмена за год увеличилась на 8 процентных пунктов.

Безналичные доллары в первом полугодии 2024 года также чаще продавали, чем покупали (на 8%). А евро в онлайне продавали и покупали практически с одинаковой активностью.

«К концу первого полугодия валютные курсы были подвержены повышенной волатильности на фоне усиливающегося санкционного давления, вершиной которого стало включение Московской биржи стоп-лист США. В итоге мы видим заметное укрепление рубля, вызванное сокращением спроса импортеров на валюту из-за сложностей с внешнеторговыми расчетами при стабильно высокой экспортной выручке. Данный факт поддержки перевесил негативные факторы для национальной валюты», — отметил директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

К числу негативных для рубля факторов эксперт отнес высокие бюджетные расходы, которые обеспечивают вливание денег в экономику, и коррекцию нефтяных котировок.

Исследование было проведено в июле 2024 года.

Ранее сообщалось, что в России повысился спрос на валюту.