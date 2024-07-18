Названы районы Москвы с самой дешевой арендой квартир

Дешевле всего сейчас снять квартиру в Старой Москве можно в районе Вешняки (за 46 тыс.рублей в среднем), а в Новой — в поселении Рязановское (37,5 тыс.рублей). Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса »Яндекс Аренда».

По данным сервиса, второе место в Старой Москве занял район Царицыно с медианной ставкой аренды около 48,9 тыс. рублей. Третью позицию в рейтинге разделили сразу два района – Ярославский и Восточное Дегунино. Средний ежемесячный платеж в локациях составляет порядка 50 тыс.рублей.

Также в список районов с наиболее дешевыми вариантами жилья вошли Некрасовка – с медианной ставкой 50,3 тыс. рублей, Выхино-Жулебино (50,9 тыс. рублей), Ивановское (51,1 тыс. рублей), Восточное Измайлово (51,3 тыс. рублей), Новокосино (51,6 тыс. рублей) и Бирюлево Восточное (51,8 тыс. рублей). Замыкает рейтинг Северное Медведково со средней стоимостью долгосрочной аренды 52 тыс. рублей.

В Новой Москве за Рязановским идут поселения Десеновское (с медианной ставкой 41,7 тыс.рублей), Филимонковское (43,4 тыс. рублей), Кокошкино (44,4 тыс. рублей) и Сосенское (50, 8 тыс. рублей).

«Подобрать квартиру для долгосрочной аренды в этих локациях можно и по меньшей стоимости. Например, в Вешняках минимальный бюджет для съема квартиры составляет 39 тыс. рублей, в Царицыно – 35 тыс. рублей, в Ярославском – 32 тыс. рублей. В Новой Москве цены еще ниже. Минимальная стомость в Рязановском – 27 тыс. рублей, в Десеновском – 29 тыс. рублей, а в Филимонковском – 25 тыс. рублей», – отметил руководитель «Яндекс Аренды» Роман Жуков.

Чтобы сэкономить на аренде жилья даже в период традиционной сезонной активности, эксперт рекомендовал тщательно изучить рынок, как можно чаще просматривать объявления, подписаться на рассылку новых публикаций и следить за изменением цены понравившихся вариантов.

Исследование было проведено в июле 2024 года.

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