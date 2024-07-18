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Россияне выступили за повышение порога доходов для самозанятых

Более 60% опрошенных россиян хотят повышения порога доходов для самозанятых

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Depositphotos

Более половины опрошенных россиян — 62% — назвали действующий порог дохода для самозанятых (2,4 млн рублей в год) комфортным. При этом также 62% респондентов выступили за повышение лимита по заработку до 4,8 млн рублей. Это следует из опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Сравни». Результаты есть у «Газеты.Ru».

Почти треть россиян (27%), напротив, считает, что люди с таким высоким доходом не могут сохранять статус самозанятого, а должны платить больше налогов. 11% опрошенных отметили, что предложенной суммы недостаточно и порог должен стать еще выше.

15% не задумывались о том, насколько им подходит порог, так как не получают таких платежей или получают их редко. 13% россиян считают его недостаточным. 10% опрошенных скорее согласны с тем, что порог нужно увеличить: их доход пока укладывается в рамки, но приближается к верхней границе.

72% опрошенных ранее ничего не слышали об инициативе повысить порог для налога на профессиональную деятельность. 20% опрошенных отметили, что слышали про нее, но не знают деталей. Еще 8% россиян активно интересуются этой темой.

Онлайн-опрос был проведен в июле 2024 года среди 1200 респондентов из всех регионов России.

В 2023 году в Госдуму поступало несколько законопроектов о повышении максимального дохода для применения налога на профессиональный доход в два раза — с 2,4 млн до 4,8 млн рублей. Но проекты были отклонены. В марте 2024 года фракция ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предложили правительству увеличить лимит на 1 млн рублей, то есть до 3,4 млн рублей.

Ранее сенатор Епифанова назвала четыре плюса самозанятости для российских пенсионеров.

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