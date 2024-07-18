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Стало известно, сколько россиян получили квартиры в наследство

Почти половина опрошенных россиян получили квартиры в наследство

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Антон Денисов/РИА Новости

Почти половина (47%) опрошенных россиян получали в наследство недвижимость: из них 41% его приняли, а 6% от него отказались. 53% респондентов не получали такое наследство, но 37% из них хотели бы, а 16% это не нужно. Это следует из опроса, проведенного сервисом «Ремонт со СберУслугами» и аналитиками медиахолдинга Rambler&Co. Результаты есть у «Газеты.Ru».

29% опрошенных планируют жить в жилплощади, которую унаследуют. 24%, наоборот, думают ее продать. 19% россиян использовали бы недвижимость для сдачи в аренду, а 18% — отдали бы жилье родственникам или детям. У каждого десятого (10%) другие мысли на этот счет.

Россияне назвали главные сложности, с которыми сталкиваются при наследовании недвижимости: оформление документов (20%), наличие других наследников (13%) и состояние недвижимости в целом (8%). Дорогостоящий ремонт отметили 7% опрошенных. 4% респондентов беспокоятся о невозможности проживать в полученном жилье, 3% – о проблемах с продажей недвижимости или сдачей в аренду. 42% видят иные сложности при получении недвижимости в наследство.

Большинство россиян (72%) не учитывают наследство в своих долгосрочных планах на жизнь. 15% опрошенных точно рассчитывают на него, а 13% надеются на это.

Онлайн-опрос проводился в июле 2024 года. В нем приняли участие более 160 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 45 лет из всех регионов страны.

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