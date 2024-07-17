Владельцев карт UnionPay РСХБ предупредили о приостановке расчетов за границей

Россельхозбанк (РСХБ) предупредил владельцев своих карт платежной системы UnionPay, что с 19 июля расчеты по ним за рубежом будут приостановлены. Сообщение опубликовано в Telegram-канале кредитной организации.

Банк рекомендовал россиянам, которые находятся за границей, снять наличные с карт UnionPay. В РСХБ напомнили, что по картам работают суточные лимиты на снятие наличных, в том числе на стороне финансовых организаций, владеющих банкоматами. Лимиты, установленные РСХБ, размещены на его сайте в разделе Дебетовая карта СВОЯ.

Карты UnionPay в России работают без ограничений, подчеркнули в банке.

С утра 17 июля банк предупредил владельцев карт UnionPay о трудностях с расчетами за границей. В кредитной организации уточнили, что у клиентов могут возникать проблемы с расчетами картами UnionPay РСХБ за рубежом. С утра банк также рекомендовал снять с карт наличные.

Ранее финансист рассказал, как российские компании обходят ограничения в платежах за рубежом.