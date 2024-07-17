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Россиян предупредили о возможном подорожании зарубежных товаров

РБК: маркетплейсы предупредили о возможном росте стоимости зарубежных товаров

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Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Стоимость и сроки доставки зарубежных товаров могут резко вырасти. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники в российских маркетплейсах.

Это вызвано ратификацией изменений в Таможенный кодекс ЕАЭС, которая должна состояться в ближайшее время. До изменений правила предусматривали ввоз товара, который оплачен покупателем на интернет-площадке, как товара для личного пользования. В результате изменений такой статус оставят за собой только товары, которые физическое лицо перевозит через границу в багаже, или же идет доставка от одного физического лица другому.

Исполнительный директор Ассоциации трансграничной электронной торговли и экспресс-доставки (АТЭД) Галина Донцова пояснила, что товары, идущие через маркетплейсы, пойдут в отдельную категорию, для которой нет нормативно-правовой базы. Из-за этого импорт самого широкого круга товаров может быть полностью остановлен.

До этого председатель совета Ассоциации участников рынка электронной торговли Александр Ефимов заявил, что новые условия для маркетплейсов в отношении зарубежных товаров могут привести к тому, что некоторые позиции будет невыгодно завозить и продавать онлайн в России.

Ранее сообщалось, что из-за изменения Таможенного кодекса ЕАЭС в России может подорожать рыба.

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