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Подозреваемый в мошенничестве экс-сотрудник Wirecard впервые дал показания

Экс-главбух Wirecard впервые дал показания в суде по делу о мошенничестве

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Markus Schreiber/AP

Обвиняемый в мошенничестве бывший главный бухгалтер немецкой компании-оператора электронных платежей Wirecard Штефан фон Эрффа впервые дал показания в суде. Об этом сообщила газета Handelsblatt.

По данным издания, показания бывшего главбуха заняли более 200 страниц текста. Штефан фон Эрфф признал, что «допускал ошибки, о которых сожалеет». Он также извинился перед потерпевшими. Мужчина сравнил свою деятельность в Wirecard с жонглированием из-за обилия должностных задач. По его словам, он «должен был не дать шарам упасть, не имея при этом шанса изучить их». Он также отметил, что работа в компании «никогда не приносила ему обогащения», а двигало им лишь желание достичь лучших результатов для предприятия.

Фон Эрфф является одним из трех подозреваемых в деле Wirecard вместе с экс-главой компании Маркусом Брауном и руководителем дубайского филиала Оливером Белленхаусом. Они обвиняются в мошенничестве. По версии правоохранителей, главбух занимался подделкой данных в финансовой отчетности компании. Фон Эрффа и Браун отрицают вину, а Белленхаус признался в содеянном и начал сотрудничать со следствием.

В апреле 2023 года компания-аудитор EY была оштрафована регулятором ФРГ на €500 тыс. из-за дела обанкротившейся в 2020 году финкомпании Wirecard AG, аудит которой она проводила более 10 лет.

Ранее стало известно о планах сооснователя WeWork выкупить компанию из банкротства.

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