Аналитик спрогнозировал курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю

На следующей неделе курс юаня на бирже составит около 12 рублей, а официальные курсы доллара и евро будут находиться в диапазонах 87-88 рублей и 95-96 рублей соответственно. Такой прогноз «Газете.Ru» дал аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

«Предложение иностранных денег на российском финансовом рынке может увеличиваться на фоне приближения налогового периода. В то же время и спрос на инвалюты может продолжать рост на фоне восстановления импортных товарно-денежных потоков. В целом, эти факторы краткосрочно могут балансировать друг друга. Вместе с тем, важным событием следующей недели станет заседание Банка России по ключевой ставке 26 июля», — отметил аналитик.

По его прогнозу, ЦБ повысит ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 17%. Буйволов сказал, что жесткость денежно-кредитной политики априори играет в пользу рубля, но такой сдержанный шаг регулятора вряд ли заметно повлияет на ситуацию с курсом. По словам эксперта, курс рубля в наибольшей степени сейчас завязан на экспортно-импортной компоненте и мерах валютного контроля.

По данным Мосбиржи на 14:20 мск, курс юаня составил 12,0565 рубля. Официальные курсы доллара и евро, установленные ЦБ на 17 июля, достигают 88,2824 рубля и 96,2637 рубля соответственно.

Ранее в России повысился спрос на валюту.