В Венгрии заявили, что работают над возобновлением поставок нефти из РФ

Венгрия и РФ работают над возобновлением поставок российской нефти на территорию республики. Об этом рассказал венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, пишет Bloomberg.

Дипломат пояснил, что в настоящее время компания «Лукойл» не имеет возможности поставлять топливо в Венгрию. Причина заключается в текущей правовой ситуации на Украине, через территорию которой осуществлялся импорт.

«Сейчас мы работаем над правовым решением», — сказал министр.

При этом в материале уточняется, что в июне 2024 года Киев ужесточил санкции в отношении «Лукойла». Из-за этого российская компания фактически лишилась права использовать территорию Украины для транзита нефти в другие государства.

6 июня Сийярто принял участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Тогда он заявил, что Будапешт не намерен отказываться от выгодного сотрудничества с Москвой в сфере энергетических поставок. По его словам, геополитические и идеологическое давление западных держав на Венгрию не сможет помешать взаимодействию республики и РФ.

Ранее в министерстве финансов РФ сообщили об увеличении доходов от продажи нефти.