Владельцев карт UnionPay РСХБ предупредили о трудностях с расчетами за границей

Находящиеся за рубежом владельцы карт UnionPay Россельхозбанка (РСХБ) с 19 июля могут столкнуться с трудностями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на банк.
По словам оператора службы поддержки, у держателей карт могут возникнуть трудности с расчетами. В банке также рекомендовали клиентам, находящимся за пределами РФ, снять наличные с карт UnionPay.
«Далее банк будет информировать всех клиентов об изменениях», — сказали в поддержке.
До этого посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Россия и Китай изучают возможность сотрудничества по карте «Мир». Дипломат подчеркнул, что для привлечения путешественников из-за границы КНР продолжает улучшать условия передвижения, в том числе выпускает «Заключения о дальнейшей оптимизации платежных услуг для повышения удобства оплаты».
16 июля платежная система «Мир» начала свою работу в ограниченном режиме в некоторых ресторанах и торговых центрах Мьянмы, которая стала 13-й страной, где доступна карта «Мир», помимо России.
Ранее сообщалось, что Киргизия может возобновить обслуживание российских карт «Мир».