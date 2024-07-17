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Владельцев карт UnionPay РСХБ предупредили о трудностях с расчетами за границей

РСХБ: владельцев карт UnionPay могут ждать трудности за рубежом с 19 июля

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Global Look Press

Находящиеся за рубежом владельцы карт UnionPay Россельхозбанка (РСХБ) с 19 июля могут столкнуться с трудностями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на банк.

По словам оператора службы поддержки, у держателей карт могут возникнуть трудности с расчетами. В банке также рекомендовали клиентам, находящимся за пределами РФ, снять наличные с карт UnionPay.

«Далее банк будет информировать всех клиентов об изменениях», — сказали в поддержке.

До этого посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Россия и Китай изучают возможность сотрудничества по карте «Мир». Дипломат подчеркнул, что для привлечения путешественников из-за границы КНР продолжает улучшать условия передвижения, в том числе выпускает «Заключения о дальнейшей оптимизации платежных услуг для повышения удобства оплаты».

16 июля платежная система «Мир» начала свою работу в ограниченном режиме в некоторых ресторанах и торговых центрах Мьянмы, которая стала 13-й страной, где доступна карта «Мир», помимо России.

Ранее сообщалось, что Киргизия может возобновить обслуживание российских карт «Мир».

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